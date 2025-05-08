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Общество

В Великих Луках установили таблички на домах ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы в Великих Луках состоялись мероприятия по установке информационных табличек на домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, почётные граждане города, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Веиких Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

На фасадах домов появились таблички с указанием имени и фамилии каждого ветерана. Эта инициатива направлена на то, чтобы сохранить память о подвиге поколений и подчеркнуть уважение общества к людям, прошедшим тяжелейшие испытания военных лет, отметили в администрации.

"Горожане положительно восприняли акцию, отмечая важность живой связи с историей и необходимость отдавать должное тем, кто подарил мирное небо над головой", – отметили в пресс-службе администрации.

Ранее сообщалось, что патриотические песни под окнами псковских ветеранов-фронтовиков исполняют «Голубые молнии».

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