В Великих Луках установили таблички на домах ветеранов Великой Отечественной войны

14:15, 08 мая 2025, ПАИ

В преддверии Дня Победы в Великих Луках состоялись мероприятия по установке информационных табличек на домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, почётные граждане города, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Веиких Лук.

На фасадах домов появились таблички с указанием имени и фамилии каждого ветерана. Эта инициатива направлена на то, чтобы сохранить память о подвиге поколений и подчеркнуть уважение общества к людям, прошедшим тяжелейшие испытания военных лет, отметили в администрации.

"Горожане положительно восприняли акцию, отмечая важность живой связи с историей и необходимость отдавать должное тем, кто подарил мирное небо над головой", – отметили в пресс-службе администрации.

Ранее сообщалось, что патриотические песни под окнами псковских ветеранов-фронтовиков исполняют «Голубые молнии».