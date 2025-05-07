Патриотические песни под окнами псковских ветеранов-фронтовиков исполняют «Голубые молнии»

21:42, 07 мая 2025, ПАИ

Концерты под окнами ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии 9 Мая исполняют солисты ансамбля 76-й гвардейской Черниговской краснознамённой десантно-штурмовой дивизии «Голубые молнии». Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём телегрма-канале.

«В предпраздничные майские дни под окнами ветеранов вновь зазвучали близкие сердцу патриотические песни, посвящённые людям, которые прошли тяжелейшие испытания войны и отдали своё здоровье и молодость ради будущих поколений. Время неумолимо движется вперёд, и, к сожалению, в Пскове всё меньше тех, кто сражался за свободу нашей Родины. Для многих из них посещение праздничных мероприятий становится затруднительным. Именно поэтому солисты ансамбля «Голубые молнии» решили порадовать фронтовиков выступлением во дворах домов», – сказал Борис Елкин, поблагодарив ветеранов за доблесть и самоотверженность, за Великую Победу.

Ранее сообщалось, что опубликована официальная программа празднования 80-летия Победы в Псковской области.