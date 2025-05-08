Работы в жанре укиё-э приглашают оценить псковичей
Сборные экскурсии по выставке «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» пройдут во Дворе Постникова 11 мая. сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике.
Гравюры признанных мастеров жанра укиё-э позволят познакомиться с культурой страны, отгородившейся от всего мира более чем на 200 лет. Также посетителям выставки расскажут о судьбе путешественника, первого посла России в Японии Николая Резанова.
И не так давно выставка пополнилась новыми предметами из частного собрания: гравюрами, картой и манга.
Выставка работает в Доме Постникова в Пскове, вход платный.
Ранее сообщалось, что выставка артефактов времён войны открылась в краеведческом музее Гдова 3 мая.
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