Автопробег к Дню Победы проходит по улицам Пскова

16:33, 08 мая 2025, ПАИ

Автопробег к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках акции «Бессмертный полк» проходит в Пскове сегодня, 8 мая, передает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Порядка ста автомобилей проследуют от памятника «Ледовое побоище» на горе Соколиха до братского захоронения в деревне Ершово Псковского района.

На автомобилях установлены копии Знамени Победы, российские флаги, флаги Псковской области, флаги ВДВ. На многих машинах, на стеклах размещены портреты ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк», а также военнослужащих, которые защищали родину в зоне специальной военной операции.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.