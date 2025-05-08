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Общество

Автопробег к Дню Победы проходит по улицам Пскова

Автопробег к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках акции «Бессмертный полк» проходит в Пскове сегодня, 8 мая, передает корреспондент ПАИ.

  • Автопробег к Дню Победы проходит по улицам Пскова
    Фото: ПАИ
  • Автопробег к Дню Победы проходит по улицам Пскова
    Фото: ПАИ
  • Автопробег к Дню Победы проходит по улицам Пскова
    Фото: ПАИ

Порядка ста автомобилей проследуют от памятника «Ледовое побоище» на горе Соколиха до братского захоронения в деревне Ершово Псковского района.

На автомобилях установлены копии Знамени Победы, российские флаги, флаги Псковской области, флаги ВДВ. На многих машинах, на стеклах размещены портреты ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк», а также военнослужащих, которые защищали родину в зоне специальной военной операции.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.

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