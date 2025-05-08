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Общество

Память героев Великой Отечественной войны почтили в Пскове

Траурный митинг прошёл у Могилы Неизвестного Солдата на площади Победы в Пскове сегодня, 8 мая, в преддверии Дня Победы, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Память героев Великой Отечественной войны почтили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Память героев Великой Отечественной войны почтили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Память героев Великой Отечественной войны почтили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Память героев Великой Отечественной войны почтили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Память героев Великой Отечественной войны почтили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Память героев Великой Отечественной войны почтили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Память героев Великой Отечественной войны почтили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Память героев Великой Отечественной войны почтили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Память героев Великой Отечественной войны почтили в Пскове
    Фото: ПАИ

В частности, в мероприятии приняли участие вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих, глава Пскова Борис Елкин, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, военнослужащие, духовенство, общественники, представители патриотических молодёжных организаций и кадеты.

К мемориалу возложили гирлянду воинской славы, цветы и провели заупокойную литию. Память бойцов почтили минутой молчания.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.

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