Память героев Великой Отечественной войны почтили в Пскове

16:47, 08 мая 2025, ПАИ

Траурный митинг прошёл у Могилы Неизвестного Солдата на площади Победы в Пскове сегодня, 8 мая, в преддверии Дня Победы, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В частности, в мероприятии приняли участие вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих, глава Пскова Борис Елкин, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, военнослужащие, духовенство, общественники, представители патриотических молодёжных организаций и кадеты.

К мемориалу возложили гирлянду воинской славы, цветы и провели заупокойную литию. Память бойцов почтили минутой молчания.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.