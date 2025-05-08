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Общество

Можно ли парковаться у входа в библиотеку Василёва, объяснили псковичам

У входа в Историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василёва не предусмотрена парковка автомобилей. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

  • Можно ли парковаться у входа в библиотеку Василёва, объяснили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Можно ли парковаться у входа в библиотеку Василёва, объяснили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Можно ли парковаться у входа в библиотеку Василёва, объяснили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Можно ли парковаться у входа в библиотеку Василёва, объяснили псковичам
    Фото: ПАИ

Въезд на территорию библиотеки перекрывал шлагбаум, который в данный момент сломан. Сейчас посетители библиотеки паркуются прямо у входа в здание.

«Парковочных знаков там нет», - подчеркнул собеседник ПАИ.

При этом, как пояснили в администрации Пскова, вопрос об организации движения на территории библиотеки, в том числе определения парковочных мест, будет рассмотрен на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения уже в мае.

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