Хор духовенства Псковской епархии исполнил песню «День Победы»

18:28, 08 мая 2025, ПАИ

Хор духовенства Псковской епархии исполнил песню «День Победы» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Псковской епархии.

По их словам, исполнение этой песни является данью памяти тем, кто сражался за Родину и мирное небо над головой.

Солистом выступил протоиерей Андрей Вахрушев. В записи произведения принимал участие военный оркестр 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского ордена Суворова Краснознамённого полка. Дирижёр – гвардии старший лейтенант Илья Гаврюсев. Партитуры и хоровое дирижирование – иерей Михаил Фёдоров.

«Пусть эта песня звучит в каждом сердце. С Днём Великой Победы!» – заключили в епархии.