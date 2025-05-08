Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Хор духовенства Псковской епархии исполнил песню «День Победы»

Хор духовенства Псковской епархии исполнил песню «День Победы» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Псковской епархии.

По их словам, исполнение этой песни является данью памяти тем, кто сражался за Родину и мирное небо над головой.

Солистом выступил протоиерей Андрей Вахрушев. В записи произведения принимал участие военный оркестр 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского ордена Суворова Краснознамённого полка. Дирижёр – гвардии старший лейтенант Илья Гаврюсев. Партитуры и хоровое дирижирование – иерей Михаил Фёдоров.

«Пусть эта песня звучит в каждом сердце. С Днём Великой Победы!» – заключили в епархии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 мая 2025

Более 50 бойцов перезахоронили после «Вахты Памяти» в Себежском районе
08 мая 2025

Михаил Ведерников выразил недоумение по поводу планов властей Великих Лук в сфере ЖКХ
08 мая 2025

Памятник на месте гибели пулемётчицы Маншук Маметовой открыли в Псковской области
08 мая 2025

Псковские приставы поздравили ветерана с 80-летием Победы
08 мая 2025

Хор духовенства Псковской епархии исполнил песню «День Победы»
08 мая 2025

Опубликована программа фестиваля-реконструкции «На нашей улице Победа!»
08 мая 2025

Можно ли парковаться у входа в библиотеку Василёва, объяснили псковичам
08 мая 2025

О семейных традициях празднования Дня Победы рассказала Анастасия Иванова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...