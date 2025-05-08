Михаил Ведерников выразил недоумение по поводу планов властей Великих Лук в сфере ЖКХ

19:24, 08 мая 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил недоумение по поводу планов властей Великих Лук в сфере ЖКХ. Обращение опубликовано в Telegram-канале главы региона.

«Руководство города не перестаёт удивлять: помимо отопления, в этот же период вам планировали отключить ещё и горячую воду. Видимо, для полноты впечатлений», – отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что на предложение связаться с «Газпромом» и организовать перенос работ на более поздний и более тёплый период администрация Великих Лук ответила отказом. «В этой связи поручил провести переговоры своему ответственному заместителю. Вопрос был оперативно решён, и работы перенесены «вправо» (см. письмо)», – сказал Михаил Ведерников и поблагодарил коллег из «Газпрома».

«Руководству города, в свою очередь, повторно выражаю искреннее недоумение», – заключил губернатор.

Ранее Михаил Ведерников заявил, что руководство Великих Лук равнодушно относится к жалобам жителей на холод в домах.