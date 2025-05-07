Михаил Ведерников: Руководство Великих Лук равнодушно относится к жалобам жителей на холод в домах

16:59, 07 мая 2025, ПАИ

Руководство Великих Лук равнодушно относится к жалобам жителей на холод в домах, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что прокуратура Псковской области начала проверку из-за преждевременного отключения отопления в Великих Луках.

Глава региона подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает на здравый смысл руководства муниципалитета, и отметил, что среднесуточный прогноз не соответствует параметрам, допускающим завершение отопительного сезона.

«Странно, что в такой ситуации руководство города спокойно и, на мой взгляд, цинично ссылается на план подготовки к следующей зиме и равнодушно относится к огромному количеству жалоб о том, что холодно здесь и сейчас. Удивительно, что людям, ответственным за принятое решение, не стыдно. Мне стыдно», – написал губернатор.

Михаил Ведерников также поблагодарил глав остальных муниципалитетов, принявших взвешенные решения и определивших в качестве приоритета здоровье граждан.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области, прежде всего Великих Лук, жалуются на преждевременное завершение отопительного сезона.

На данный момент отопительный сезон возобновляется в районах Псковской области.