Мемориал в честь подвига моряков Чудской военной флотилии открыли в Гдове

20:48, 08 мая 2025, ПАИ

Мемориал, посвящённый подвигу моряков Чудской военной флотилии и курсантов Высшего Военно морского инженерного училища имени Дзержинского, торжественно открыли у деревни Мазиха Гдовского района сегодня, 8 мая. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

«Много сил положено историками, поисковиками, активными людьми, чтобы восстановить точные данные о тех событиях, чтобы каждое имя героев мог прочесть сегодня каждый спасённый нашими героическими предками», – отметили в редакции.

На мероприятии присутствовали гдовичи и военнослужащие 907-го объединённого учебного центра ВМФ России. Курсанты и преподаватели военно-морского политехнического института (бывшее училище Дзержинского). Мероприятие состоялось в рамках трёхдневного Марша балтийских курсантов.

Ранее сообщалось, что V военно-историческая конференция проходит в Гдове.