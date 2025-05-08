Кадры Парада Победы и любимые фильмы: псковичей приглашают на кинопросмотры под открытым небом

23:35, 08 мая 2025, ПАИ

Программу фестиваля-реконструкции «На нашей улице Победа!» опубликовала Театрально-концертная дирекция Псковской области. В частности, псковичей и гостей приглашают на просмотры известных фильмов на парклете на улице Ленина, 6а, сообщили организаторы.

В 11:00 и в 12:50 зрителям представят кадры Парада Победы 1945 года.

В 11:20 гостям покажут художественный фильм «Летят журавли» режиссёра Михаила Калатозова, в 13:10 зрителям представят четыре серии художественного фильма «Батальоны просят огня», в 17:35 – художественный фильм «Баллада о солдате».