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Общество

Кадры Парада Победы и любимые фильмы: псковичей приглашают на кинопросмотры под открытым небом

Программу фестиваля-реконструкции «На нашей улице Победа!» опубликовала Театрально-концертная дирекция Псковской области. В частности, псковичей и гостей приглашают на просмотры известных фильмов на парклете на улице Ленина, 6а, сообщили организаторы.

Фото: ПАИ

В 11:00 и в 12:50 зрителям представят кадры Парада Победы 1945 года.

В 11:20 гостям покажут художественный фильм «Летят журавли» режиссёра Михаила Калатозова, в 13:10 зрителям представят четыре серии художественного фильма «Батальоны просят огня», в 17:35 – художественный фильм «Баллада о солдате».

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