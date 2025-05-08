Опубликована программа фестиваля-реконструкции «На нашей улице Победа!»

18:02, 08 мая 2025, ПАИ

Программу фестиваля-реконструкции «На нашей улице Победа!» опубликовала Театрально-концертная дирекция Псковской области.

«Гостей вовлекут в театральные представления: улица оживёт историями из жизни простых горожан – обычного водителя и механика, школьников, военных патрулей и хулиганов, влюблённых, фронтовиков и других», – отметили в театрально-концертной дирекции.

Программа праздника:

11:00–19:00 – иммерсивное театральное пространство (вся улица Ленина);

11:00–19:00 – работа площадок ГТО, городка настольных игр, блошиного рынка, закусочной.

Площадка «Спектакли»:

12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00 – уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил!» (театр «Кук.Артель»).

«Танцплощадка»:

13:00–13:30 – патефон-шоу;

13:30–13:55 – выступление народного коллектива ансамбля русской народной песни «Очелье» с программой «Как на Руси Родину защищали»;

14:10–14:50 – выступление кавер-группы «Радио Бэнд»;

15:00–16:00 – выступление народного коллектива – фольклорного ансамбля «Уграда» с театрализованной постановкой «Победа», семейного ансамбля «Казачата» с театрализованной постановкой «Казачий Дом»;

16:05–16:35 – патефон-шоу;

17:20–17:55 – выступление заслуженной артистки России Натальи Александровой;

18:00–18:54 – выстулпение кавер-группы «Красивая»;

18:55 – Всероссийская акция «Минута молчания»;

19:00 – исполнение песни «День Победы» всей улицей.

Площадка «Кино» (на открытом воздухе):

11:00 – трансляция Парада Победы 1945 года;

11:20 – художественный фильм «Летят журавли»;

12:50 – трансляция Парада Победы 1945 года;

13:10 – художественный фильм «Батальоны просят огня», 1–4-я серии;

17:35 – художественный фильм «Баллада о солдате».

Вход на фестиваль свободный.

Напомним, что спектакль-реконструкция пройдёт на улице Ленина в Пскове 9 Мая с 11:00 до 19:00. На нём развернётся блошиный рынок, который будет представлять собой живой иммерсивный музей, наполненный аутентичными предметами тех лет. Жители и гости города смогут увидеть подлинные образцы военной техники и вооружения прошлого века. Также здесь будет работать городок настольных игр и многое другое.

Ранее на мероприятие жителей и гостей города пригласил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С официальной программой празднования 80-летия Победы в Псковской области можно ознакомиться здесь.