Опубликована программа фестиваля-реконструкции «На нашей улице Победа!»
Программу фестиваля-реконструкции «На нашей улице Победа!» опубликовала Театрально-концертная дирекция Псковской области.
«Гостей вовлекут в театральные представления: улица оживёт историями из жизни простых горожан – обычного водителя и механика, школьников, военных патрулей и хулиганов, влюблённых, фронтовиков и других», – отметили в театрально-концертной дирекции.
Программа праздника:
11:00–19:00 – иммерсивное театральное пространство (вся улица Ленина);
11:00–19:00 – работа площадок ГТО, городка настольных игр, блошиного рынка, закусочной.
Площадка «Спектакли»:
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00 – уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил!» (театр «Кук.Артель»).
«Танцплощадка»:
13:00–13:30 – патефон-шоу;
13:30–13:55 – выступление народного коллектива ансамбля русской народной песни «Очелье» с программой «Как на Руси Родину защищали»;
14:10–14:50 – выступление кавер-группы «Радио Бэнд»;
15:00–16:00 – выступление народного коллектива – фольклорного ансамбля «Уграда» с театрализованной постановкой «Победа», семейного ансамбля «Казачата» с театрализованной постановкой «Казачий Дом»;
16:05–16:35 – патефон-шоу;
17:20–17:55 – выступление заслуженной артистки России Натальи Александровой;
18:00–18:54 – выстулпение кавер-группы «Красивая»;
18:55 – Всероссийская акция «Минута молчания»;
19:00 – исполнение песни «День Победы» всей улицей.
Площадка «Кино» (на открытом воздухе):
11:00 – трансляция Парада Победы 1945 года;
11:20 – художественный фильм «Летят журавли»;
12:50 – трансляция Парада Победы 1945 года;
13:10 – художественный фильм «Батальоны просят огня», 1–4-я серии;
17:35 – художественный фильм «Баллада о солдате».
Вход на фестиваль свободный.
Напомним, что спектакль-реконструкция пройдёт на улице Ленина в Пскове 9 Мая с 11:00 до 19:00. На нём развернётся блошиный рынок, который будет представлять собой живой иммерсивный музей, наполненный аутентичными предметами тех лет. Жители и гости города смогут увидеть подлинные образцы военной техники и вооружения прошлого века. Также здесь будет работать городок настольных игр и многое другое.
Ранее на мероприятие жителей и гостей города пригласил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
С официальной программой празднования 80-летия Победы в Псковской области можно ознакомиться здесь.