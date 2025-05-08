Митрополит Матфей отслужил панихиду по воинам, погибшим при защите Отечества

23:37, 08 мая 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил панихиду по павшим защитникам в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове 8 мая, накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Владыке сослужили секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский), настоятели и клирики храмов города Пскова.

Песнопения заупокойного богослужения исполнил хор кафедрального собора под управлением Ирины Ефремовой.

Мероприятие посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Пскова Борис Елкин, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, представители правительства области, депутаты областного и городского собраний, прихожане собора и паломники.

«Поставили свечи за упокой. Мы помним и чтим всех героев, отдавших свои жизни во имя Родины. 9 Мая – не только праздничная дата, но и день памяти. Вечная память героям», – сказал Михаил Ведерников.

По окончании богослужения митрополит Матфей обратился к собравшимся с архипастырским словом.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников вручил государственные и региональные награды героям в преддверии Дня Победы.