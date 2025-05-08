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Митрополит Матфей обратился к верующим в канун Дня Великой Победы

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил панихиду по павшим защитникам Отечества в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове сегодня, 8 мая, накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне. По окончании богослужения митрополит Матфей обратился к собравшимся с архипастырским словом.

Фото: Псковская епархия

«Христос воскресе! Дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляем вас с наступающим праздником Великой Победы! Сейчас мы совершили поминальную молитву об упокоении всех павших на поле брани вождей и воинов, ради победы пострадавших, умученных в застенках, погибших в концентрационных лагерях и отдавших свою жизнь в подвиге трудовом. Действительно, беспримерен подвиг советского народа – двадцать семь миллионов жизней стоила нам Великая Победа. Конечно, это, с одной стороны, великая скорбь, а с другой стороны, советский народ, русский народ в широком смысле этого слова стал тем Божиим бичом, которым сокрушил Господь фашистскую гидру», – начал митрополит Матфей.

Он отметил, что «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», как воспевается в военной песне. Война коснулась каждой семьи, у каждого есть родственники, которые погибли, подчеркнул владыка. День памяти и примирения, 8 мая, – то время, когда этот подвиг особенно откликается.

«Мы вспоминаем тот подвиг, который совершили наши сограждане, наши близкие, и молимся об их упокоении, чтоб Господь их вселил в Свои праведные обители. Поздравляю вас с сегодняшним днём. Ещё раз благодарю за совместную молитву. Христос воскресе! С праздником Великой Победы!» – добавил митрополит Матфей.

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