Прямая трансляция парада в Пскове в честь 80-летия Победы

10:00, 09 мая 2025, ПАИ

Трансляцию главного военного парада Псковской области 9 Мая впервые в истории проводит телеканал «Первый Псковский» совместно с ГТРК «Псков».

9 Мая в 10:00 военнослужащие Псковского гарнизона вновь промаршируют по площади Ленина, а следом по центральным улицам города пройдёт Бессмертный полк.

«Ещё больше камер, больше комментариев, интервью с ветеранами, гостями парада и участниками «Бессмертного полка». Яркая и живая картинка из самого сердца Пскова! Встречай День Победы вместе с нами!» – отметили организаторы трансляции.

Напомним, что ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.