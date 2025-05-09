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Общество

Парад Победы идёт на Красной площади в Москве

Парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, идёт в Москве на Красной площади. Об этом пишет ТАСС.

Скриншот трансляции на Первом канале

В параде принимают участие более 11 тысяч военнослужащих, в том числе 1,5 тысячи бойцов спецоперации.

К торжеству в Москве присоединились лидеры других государств: президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

В Пскове парад Победы также стартовал в 10:00. В 11:00 на перекрёстке улицы Некрасова и проспекта Ленина стартует шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы, а также акция «Бессмертный полк».

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