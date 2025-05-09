Парад Победы идёт на Красной площади в Москве

10:22, 09 мая 2025, ПАИ

Парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, идёт в Москве на Красной площади. Об этом пишет ТАСС.

В параде принимают участие более 11 тысяч военнослужащих, в том числе 1,5 тысячи бойцов спецоперации.

К торжеству в Москве присоединились лидеры других государств: президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

В Пскове парад Победы также стартовал в 10:00. В 11:00 на перекрёстке улицы Некрасова и проспекта Ленина стартует шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы, а также акция «Бессмертный полк».