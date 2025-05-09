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Общество

Парад Победы стартовал в Пскове

Парад, посвящённый 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Скриншот эфира телеканала «Первый Псковский»

Сегодня отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне – крупнейшем вооружённом конфликте в истории, который начался 22 июня 1941 года с нападения нацистской Германии на СССР и продолжался почти четыре года.

9 мая 1945 года в Москву доставили акт о капитуляции Германии. 24 июня на Красной площади состоялся легендарный Парад Победы под командованием маршала Константина Рокоссовского. Парад принимал маршал Георгий Жуков. Сводные полки фронтов торжественно прошли, прославляя победу советского народа.

Напомним, что в 11:00 на перекрёстке улицы Некрасова и проспекта Ленина стартует шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы, а также акция «Бессмертный полк». Шествие пройдёт до Вечного огня, где в 11:45 состоится митинг и возложение цветов.

Парад в прямом эфире транслирует телеканал «Первый Псковский».

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