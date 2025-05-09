Михаил Ведерников на параде Победы: Это наше главное наследие, которое мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям

10:40, 09 мая 2025, ПАИ

О важности Дня Победы, который отмечается сегодня, 9 мая во всей России, сообщил губернатор Псковской области на параде Победы, который проходит в Пскове.

«В мае 1945-го к этому времени уже был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии. На Рейхстаге вторую неделю развевалось знамя 150-й ордена Кутузова стрелковой Идрицкой дивизии, которая зародилась здесь, на нашей Псковской земле. Конечно, до настоящего мира было ещё далеко. Нацисты продолжали забирать жизни. В тылу даже в наших печорских и пыталовских лесах до 1950-х годов действовали фашистские банды. Не был закрыт и трудовой фронт. В одном только Пскове из трёх с лишним тысяч зданий почти половина была уничтожена. Относительно уцелели только 262 дома», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что поколению победителей предстояло заново поднимать промышленность, восстанавливать жилой фонд, а порой с нуля проектировать и строить города. «Тем не менее, 9 Мая отмечали повсеместно, потому что этот день определил судьбу каждого жителя нашей страны и путь развития всего мира на десятилетия вперёд. Только благодаря подвигу победителей мы живём в свободной стране, говорим на родном языке, можем самостоятельно планировать своё будущее», – отметил глава региона.

«Это наше главное наследие, которое мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям. Мы видим, что не все народы-победители справились с этой задачей. Некоторые позволяют себе легкомысленно переписывать историю, теряя свободу, а затем безопасность и мир. Мы таких ошибок не допустим! Всегда будем чтить память 526 тысяч бойцов Красной армии, которые лежат в братских могилах на Псковской земле. Будем помнить 450 тысяч замученных, повешенных, расстрелянных мирных граждан, партизан, военнопленных и ещё 106 тысяч угнанных в рабство», – резюмировал Михаил Ведерников и объявил минуту молчания.