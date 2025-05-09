Псковичи стали зрителями парада Победы на Красной площади в Москве по приглашению президента

13:02, 09 мая 2025, ПАИ

Псковичи по приглашению президента России Владимира Путина стали зрителями парада, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который прошёл на Красной площади в Москве. Об этом ПАИ сообщили участники парада.

Зрителями парада стали руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Псковской области Мария Филонова, ветераны СВО Камиль Ижболдин и Максим Андреев, а также многодетная мама Надежда Цыганова, супруга погибшего на СВО псковского священника Александра Цыганова.

«Поздравляю всех с Днём Победы. Сегодня я на Красной площади. Скоро начнётся парад. Это действительно праздник со слезами на глазах. Я очень счастлива находиться сегодня здесь», – отметила Мария Филонова.

Кроме того, на парад Победы в Санкт-Петербург пригласили жителя Псковской области, участника СВО Дмитрия Ловцова.