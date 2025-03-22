Псковский ветеран СВО получил автомобиль с ручным управлением

13:45, 22 марта 2025, ПАИ

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения ключей от автомобилей отечественного производства с ручным управлением. Транспортные средства получили девять ветеранов СВО, включая Дмитрия Ловцова из Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области











Мероприятие прошло на территории Центра адаптивного спорта Санкт-Петербурга. Ключи от автомобилей вручили заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Вручение автомобилей с ручным управлением – значимое событие для наших ветеранов, отметила Анна Цивилева. «Приятно, что они пришли на мероприятие вместе с близкими, семьями. Фонд «Защитники Отечества» помогает героям с тяжёлыми травмами получить полноценную реабилитацию и необходимую социальную поддержку. Уверена, что адаптированная техника даст им возможность вернуться к активной жизни, стать более мобильными», – сказала она

Дмитрий Ловцов, ветеран из Псковской области, оценил удобство нового автомобиля. Он подчеркнул, что система ручного управления делает вождение более простым и комфортным. «Это важная и своевременная мера поддержки для тех, кто получил тяжёлые ранения. У меня уже были водительские права до ранения, но после него я прошёл переобучение для управления автомобилем с ручным управлением», – поделился Ловцов.

Ранее фонд уже передал более 140 автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО из разных регионов страны. Все транспортные средства произведены на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Весной 2024 года фонд предложил выдавать автомобили с ручным управлением ветеранам, которые имеют парную ампутацию нижних конечностей или передвигаются на креслах-колясках. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Каждый получатель автомобиля бесплатно проходит обучение навыкам вождения при содействии ДОСААФ России. До конца 2025 года планируется выдать более 500 таких транспортных средств.