Мотоциклы, миномёт и пулемёты: артефакты военной эпохи представили псковичам

13:22, 09 мая 2025, ПАИ

Подлинные артефакты военной эпохи представили в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Псковичи и гости города могут увидеть образцы автомобильной техники и вооружения, такие как станковый пулемёт «Виккерс» 7,71 мм, миномёт образца СССР 82-мм, а также мотоцикл военного периода марки М-72 1941 года, который оснащён пулемётом Дегтярёва ДП-27.

Кроме того, на улице расположился немецкий автомобиль BMW 321. Он был выпущен в 1937 году. Также повсюду можно увидеть советские плакаты.

Ознакомиться с полной программой спектакля-реконструкции, который проходит в Пскове в День Победы, можно здесь.