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Общество

Мотоциклы, миномёт и пулемёты: артефакты военной эпохи представили псковичам

Подлинные артефакты военной эпохи представили в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Артефакты военной эпохи представили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Артефакты военной эпохи представили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Артефакты военной эпохи представили псковичам
    Фото: ПАИ

Псковичи и гости города могут увидеть образцы автомобильной техники и вооружения, такие как станковый пулемёт «Виккерс» 7,71 мм, миномёт образца СССР 82-мм, а также мотоцикл военного периода марки М-72 1941 года, который оснащён пулемётом Дегтярёва ДП-27.

Кроме того, на улице расположился немецкий автомобиль BMW 321. Он был выпущен в 1937 году. Также повсюду можно увидеть советские плакаты.

Ознакомиться с полной программой спектакля-реконструкции, который проходит в Пскове в День Победы, можно здесь.

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