Патефон-шоу проходит в Пскове
Патефон-шоу проходит в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Жителям и гостям города рассказывают об истории музыкального аппарата и разнообразии грампластинок. Каждый может поучаствовать в танцевальном мастер-классе и увидеть выступления профессиональных артистов.
Также площадке выступит народный коллектив ансамбль русской народной песни «Очелье», кавер-группа «Радио Бэнд», фольклорный ансамбль «Уграда», семейный ансамбль «Казачата», кавер-группа «Красивая», Заслуженная артистка России Наталья Александрова и другие.
Повсюду звучат песни военных лет. Повтор патефон-шоу запланирован на 16:05.
Ознакомиться с полной программой спектакля-реконструкции, который проходит в Пскове в День Победы, можно здесь.
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