Патефон-шоу проходит в Пскове

13:53, 09 мая 2025, ПАИ

Патефон-шоу проходит в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Жителям и гостям города рассказывают об истории музыкального аппарата и разнообразии грампластинок. Каждый может поучаствовать в танцевальном мастер-классе и увидеть выступления профессиональных артистов.

Также площадке выступит народный коллектив ансамбль русской народной песни «Очелье», кавер-группа «Радио Бэнд», фольклорный ансамбль «Уграда», семейный ансамбль «Казачата», кавер-группа «Красивая», Заслуженная артистка России Наталья Александрова и другие.

Повсюду звучат песни военных лет. Повтор патефон-шоу запланирован на 16:05.

Ознакомиться с полной программой спектакля-реконструкции, который проходит в Пскове в День Победы, можно здесь.