Мультиформатная площадка приняла жителей и гостей Псковского округа в День Победы

23:59, 09 мая 2025, ПАИ

Жителей и гостей Псковского муниципального округа в День Победы приняла мультиформатная праздничная площадка, сообщили ПАИ в администрации округа.

«Мероприятие посетили зрители от мала до велика. Атмосфера праздника – в поздравлении ветеранов, большом праздничном концерте, выставке ретроавтомобилей и детских рисунков, мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей в помощь фронту и атрибутов празднования 9 Мая. Для гостей работала полевая кухня, где можно было попробовать солдатскую кашу», – отметили в администрации.



Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа



Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа



Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа



Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа



Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа



Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа



Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа



Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа















Кульминацией мероприятия стала акция «Бессмертный полк».

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