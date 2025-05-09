Мультиформатная площадка приняла жителей и гостей Псковского округа в День Победы
Жителей и гостей Псковского муниципального округа в День Победы приняла мультиформатная праздничная площадка, сообщили ПАИ в администрации округа.
«Мероприятие посетили зрители от мала до велика. Атмосфера праздника – в поздравлении ветеранов, большом праздничном концерте, выставке ретроавтомобилей и детских рисунков, мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей в помощь фронту и атрибутов празднования 9 Мая. Для гостей работала полевая кухня, где можно было попробовать солдатскую кашу», – отметили в администрации.
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Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа
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Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа
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Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа
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Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа
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Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа
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Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа
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Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа
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Фото: Фото: администрация Псковского муниципального округа
Кульминацией мероприятия стала акция «Бессмертный полк».
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что более 38 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк».
Благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…» прошёл в Псковском драмтеатре