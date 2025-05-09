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Общество

Более 38 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк»

По официальным данным, в Бессмертном полку Пскова с портретами родных и близких сегодня, 9 Мая, прошли 18 тысяч горожан, а всего в масштабах области – более 38 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Бессмертный полк» – самая трогательная и одновременно одна из самых массовых общественных акций России, объединяющая людей разных поколений, политических взглядов, представителей самых разных народов», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников уточнил, что в этом году акцию удалось провести онлайн, а также в формате очень ожидаемого всеми традиционного шествия.

«На чёрно-белых фотографиях, снятых десятки лет назад, – лица победителей, которые приближали Победу на фронте и в тылу, день за днём сражаясь за наше мирное будущее. Вместе с семьёй принял участие в акции. Мы гордимся нашими дорогими героями. Спасибо всем, кто сегодня принял участие в «Бессмертном полку»: это важно для нас, наших детей и нашего будущего. Никто не забыт! Ничто не забыто!» – заключил глава региона.

Акция, которая призвана увековечить памяти участников Великой Отечественной войны, проходит ежегодно и к ней традиционно присоединяются сотни жителей региона. В этом году в районах Псковской области в шествии приняли участие более десяти тысяч человек, примерно столько же прошли в Бессмертном полку в Великих Луках.

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