Яркий финал празднования Дня Победы в Пскове

Праздничная концертная программа «Знамя Победы – Знамя Свободы» завершила празднование Дня Победы.

В концерте принимали участие заслуженные артисты России Александр Либ, Наталья Александрова, Марина Курчавова, обладательница звания «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева, а также музыкальные группы «АртМастер», «СамоРезы», «Рубеж», «Голубые молнии».

Также на сцену вышли солистка Елена Федина и участники вокальной студии «Форте» Кристина Евдокимова, Дарья Романова и Анна Яковлева. Танцевальные номера представлили заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры», образцовые студии и народные коллективы, включая «Псковские кружева» и детскую вокальную студию «Позитив».

Как завершилось празднование Дня Победы, наблюдал Андрей Кокшаров.