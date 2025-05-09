Праздничный концерт «Знамя Победы – Знамя Свободы» проходит в Зелёном театре в Пскове

20:55, 09 мая 2025, ПАИ

Праздничная концертная программа «Знамя Победы — Знамя Свободы», завершающая празднование Дня Победы в городе, проходит в Зелёном театре в Пскове сегодня, 9 Мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Творческие поздравления артистов и коллективов Пскова, посвящённые Великой Победы, звучат для псковичей.

В концерте принимают участие заслуженные артисты России Александр Либ, Наталья Александрова, Марина Курчавова, обладательница звания «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева, а также музыкальные группы «АртМастер», «СамоРезы», «Рубеж», «Голубые молнии».

Также на сцену вышла солистка Елена Федина и участники вокальной студии «Форте» Кристина Евдокимова, Дарья Романова и Анна Яковлева. Танцевальные номера представляют заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры», образцовые студии и народные коллективы, включая «Псковские кружева» и детскую вокальную студию «Позитив».

Как отмечают зрители, концерт стал ярким финалом праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.