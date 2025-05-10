Михаил Ведерников рассказал о пути Красной Армии от Идрицы до Берлина

12:38, 10 мая 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём Telegram-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён пути Красной Армии от Идрицы до Берлина.

«Освободители спасли сотни тысяч людей от прямого истребления. В частности, в Европе советские войска освободили пленных 40 концентрационных лагерей. Мы помним и гордимся подвигом наших воинов», - отметил губернатор.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. Последний выпуск был посвящён героям из разных уголков СССР, которые защищали и освобождали Псковскую землю во время Великой Отечественной войны.