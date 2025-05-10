Михаил Ведерников рассказал о псковичах, награждённых медалью «За взятие Берлина»

14:37, 10 мая 2025, ПАИ

О псковичах, награждённых медалью «За взятие Берлина», рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Видео он разместил в своём Telegram-канале.

«Берлинская наступательная операция длилась 17 дней. Это был последний, решающий этап Великой Отечественной войны», – отметил он.

Глава региона также рассказал, что медалью «За взятие Берлина» было награждено более миллиона человек, среди которых немало уроженцев Псковской земли.

«Уверен, что во многих семьях хранятся истории о героических дедах и прадедах, дошедших до Берлина», – подчеркнул губернатор.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. Последний выпуск был посвящён пути Красной армии от Идрицы до Берлина.