Великолукский боксёр Кирилл Коршаков стал бронзовым призёром первенства России

23:21, 10 мая 2025, ПАИ

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков стал бронзовым призёром первенства России среди юношей до 18 лет, которое прошло в Чехове. Об этом сообщается в группе «Тренер по боксу Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Коршаков уступил в полуфинале соревнований Илье Берлизеву из Белгородской области единогласным решением судей.

На пути к решающим стадиям соревнований в весовой категории до 80 килограммов Коршаков единогласным решением судей выиграл у представителей Московской области Максима Максимова и Михаила Крюка, а также у Рустама Аваева из Ставрополья.

Напомним, что в конце марта Кирилл стал победителем первенства Санкт-Петербурга.

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