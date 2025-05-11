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Общество

Мощи патриарха Тихона доставили в Куньинский район

Торжественная встреча мощей патриарха Московского и всея Руси Тихона проходит в деревне Клин Куньинского района сегодня, 11 мая, пишет газета «Пламя».

Фото: газета «Пламя»

После молебна в храме святителя Тихона в Кунье начался крестный ход на родину патриарха Тихона – в деревню Клин.

  • Мощи патриарха Тихона доставили в Куньинский район
    Фото: газета «Пламя»
  • Мощи патриарха Тихона доставили в Куньинский район
    Фото: газета «Пламя»
  • Мощи патриарха Тихона доставили в Куньинский район
    Фото: газета «Пламя»
  • Мощи патриарха Тихона доставили в Куньинский район
    Фото: газета «Пламя»
  • Мощи патриарха Тихона доставили в Куньинский район
    Фото: газета «Пламя»
  • Мощи патриарха Тихона доставили в Куньинский район
    Фото: газета «Пламя»
  • Мощи патриарха Тихона доставили в Куньинский район
    Фото: газета «Пламя»
  • Мощи патриарха Тихона доставили в Куньинский район
    Фото: газета «Пламя»
  • Мощи патриарха Тихона доставили в Куньинский район
    Фото: газета «Пламя»
  • Мощи патриарха Тихона доставили в Куньинский район
    Фото: газета «Пламя»
  • Мощи патриарха Тихона доставили в Куньинский район
    Фото: газета «Пламя»
  • Мощи патриарха Тихона доставили в Куньинский район
    Фото: газета «Пламя»

Память святителя почтили у памятника, который установлен в его честь в Куньинском районе. Богослужение в храме Воскресения Христова на малой родине патриарха Тихона (в нём служил его отец до переезда в Торопец), в деревне Клин, возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Накануне владыка Матфей и епископ Великолукский и Невельский Сергий совершили всенощное бдение в Свято-Тихоновском храме Великих Лук. Вечернее богослужение началось со встречи ковчега с мощами святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, которые прибыли в великолукский храм по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках празднования 100-летия преставления святителя Тихона.

Отметим, что мощи святителя Тихона будут принесены в 90 городов Белоруссии и России.

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