Мощи патриарха Тихона доставят в Куньинский район 11 мая

16:35, 07 мая 2025, ПАИ

Торжественная встреча мощей патриарха Московского и всея Руси Тихона состоится в деревне Клин Куньинского района 11 мая в 9:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Великолукской епархии.

Напомним, что Клин станет единственным местом в регионе, куда привезут святые мощи. В честь этого события пройдёт крестный ход, концерт и откроется музей, посвящённый святителю.

В августе святые мощи святителя будут доставлены в Псков на несколько дней.

Ранее сообщалось, что памятник патриарху Тихону планируют установить на улице Советской, 21 в Пскове. По словам гендиректора АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Дениса Василенко, памятник установят уже в этом году со стороны главного входа в здание бывшей духовной семинарии.

Патриарх Тихон (в миру Василий Беллавин) родился в 1865 году на погосте Клин Торопецкого уезда (ныне деревня в Куньинском районе Псковской области) в семье священника. Окончив курс Торопецкого духовного училища, он поступил в Псковскую духовную семинарию, а по её окончании – в Петербургскую духовную академию, из которой выпустился в 1888 году.

После академии он 3,5 года преподавал догматику, нравственное богословие и французский язык в Псковской духовной семинарии. В 1891 году молодой учитель принял постриг с именем святителя Тихона Задонского. В 1905 году епископ Тихон возведён в сан архиепископа. В 1907 году назначен на Ярославскую кафедру. В 1914 году высшее церковное начальство назначило его архиепископом Виленским и Литовским, а 23 июня 1917 года архиепископ Тихон избирается на Московскую кафедру с возведением в сан митрополита. 15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, открылся Всероссийский Поместный собор, восстановивший патриаршество. Интронизация нового патриарха совершена в Успенском соборе Кремля 21 ноября. Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 года. В 1989 году Архиерейским собором Русской православной церкви святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, причислен к лику святых. Через 67 лет со дня кончины Тихона, 22 февраля 1992 года, были обретены его мощи, которые покоятся в большом соборе Донского монастыря.