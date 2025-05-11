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Общество

Очередь к мощам патриарха Тихона выстроилась в Куньинском районе

Очередь к мощам патриарха Московского и всея Руси Тихона выстроилась в храме Воскресения Христова в деревне Клин Куньинского района сегодня, 11 мая, пишет газета «Пламя».

Фото: газета «Пламя»

Напомним, что торжественная встреча мощей патриарха Московского и всея Руси Тихона состоялась в муниципалитете.

  • Очередь к мощам патриарха Тихона выстроилась в Куньинском районе
    Фото: Фото: газета «Пламя»
  • Очередь к мощам патриарха Тихона выстроилась в Куньинском районе
    Фото: Фото: газета «Пламя»
  • Очередь к мощам патриарха Тихона выстроилась в Куньинском районе
    Фото: Фото: газета «Пламя»
  • Очередь к мощам патриарха Тихона выстроилась в Куньинском районе
    Фото: Фото: газета «Пламя»
  • Очередь к мощам патриарха Тихона выстроилась в Куньинском районе
    Фото: Фото: газета «Пламя»
  • Очередь к мощам патриарха Тихона выстроилась в Куньинском районе
    Фото: Фото: газета «Пламя»
  • Очередь к мощам патриарха Тихона выстроилась в Куньинском районе
    Фото: Фото: газета «Пламя»

В данный момент возле храма проходит концерт, где выступают коллективы Великолукской епархии, воскресных школ, великолукский хор «Кант» и другие.

Ранее память святителя почтили также у памятника, который установлен в его честь в Куньинском районе. Богослужение в храме Воскресения Христова на малой родине патриарха Тихона (в нём служил его отец до переезда в Торопец), в деревне Клин, возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

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