Очередь к мощам патриарха Тихона выстроилась в Куньинском районе

14:20, 11 мая 2025, ПАИ

Очередь к мощам патриарха Московского и всея Руси Тихона выстроилась в храме Воскресения Христова в деревне Клин Куньинского района сегодня, 11 мая, пишет газета «Пламя».

Напомним, что торжественная встреча мощей патриарха Московского и всея Руси Тихона состоялась в муниципалитете.



Фото: Фото: газета «Пламя»



Фото: Фото: газета «Пламя»



Фото: Фото: газета «Пламя»



Фото: Фото: газета «Пламя»



Фото: Фото: газета «Пламя»



Фото: Фото: газета «Пламя»



Фото: Фото: газета «Пламя»













В данный момент возле храма проходит концерт, где выступают коллективы Великолукской епархии, воскресных школ, великолукский хор «Кант» и другие.

Ранее память святителя почтили также у памятника, который установлен в его честь в Куньинском районе. Богослужение в храме Воскресения Христова на малой родине патриарха Тихона (в нём служил его отец до переезда в Торопец), в деревне Клин, возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей.