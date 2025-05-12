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Культура

Большой фортепианный концерт пройдет в Пскове

Большой фортепианный концерт пройдет к 65-летию Псковского областного музыкального училища 14 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Большой фортепианный концерт пройдет в Пскове. Фото предоставлено организаторами

На концерте выступит ведущий пианист региона, активно концертирующий музыкант, педагог и просветитель, лауреат международных конкурсов Виктор Иванов.

Для зрителей прозвучат композиции Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Фредерика Шопена, Александра Скрябина, Сергея Рахманинова.

Концерт пройдет в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Начало в 17:00, вход свободный.

Ранее сообщалось, что три органных концерта пройдут в Печорах до конца мая.

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