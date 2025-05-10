Три органных концерта пройдут в Печорах до конца мая

15:42, 10 мая 2025, ПАИ

Несколько органных концертов пройдут в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах в мае. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Сегодня, 10 мая в 16:30 выступит Мария Лобецкая из Санкт-Петербурга.

18 мая в 16:00 для гостей концерта исполнит произведения на органе Ольга Котлярова из Санкт-Петербурга.

Также 31 мая в 16:30 и 1 июня в 16:00 выступит Илья Ризаев из Кирова.