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Культура

Три органных концерта пройдут в Печорах до конца мая

Несколько органных концертов пройдут в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах в мае. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставлено организаторами

Сегодня, 10 мая в 16:30 выступит Мария Лобецкая из Санкт-Петербурга.

18 мая в 16:00 для гостей концерта исполнит произведения на органе Ольга Котлярова из Санкт-Петербурга.

Также 31 мая в 16:30 и 1 июня в 16:00 выступит Илья Ризаев из Кирова.

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