Три органных концерта пройдут в Печорах до конца мая
Несколько органных концертов пройдут в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах в мае. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Сегодня, 10 мая в 16:30 выступит Мария Лобецкая из Санкт-Петербурга.
18 мая в 16:00 для гостей концерта исполнит произведения на органе Ольга Котлярова из Санкт-Петербурга.
Также 31 мая в 16:30 и 1 июня в 16:00 выступит Илья Ризаев из Кирова.
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