Псковский регоператор по ТКО предупредил о последствиях пожаров на контейнерных площадках

09:44, 12 мая 2025, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО «Экогрупп» предупредил об опасности пожаров на контейнерных площадках. В ООО «Экогрупп» выразили обеспокоенность в связи с недавним возгоранием на контейнерной площадке на улице Инженерной в Пскове. В компании также рассказали, к чему могут привести такие происшествия.

Из-за таких происшествий происходит загрязнение воздуха токсичными веществами, повреждение контейнеров и площадок, кроме того, огонь может распространиться на близлежащие постройки.

В случае обнаружения возгорания на площадке региональный оператор просит обращаться в службы экстренного реагирования и не пытаться самостоятельно тушить огонь. «Ваше неравнодушие и внимательность могут минимизировать ущерб и сохранить безопасность окружающих», – добавили в компании.