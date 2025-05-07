Многоэтажка в Пскове пострадала из-за горения мусора

11:45, 07 мая 2025, ПАИ

Окно в девятиэтажном доме на улице Инженерной в Пскове повреждено из-за горения мусора 6 мая, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Мусор горел вблизи дома. Огонь повредил окно офисного помещения, находящегося на первом этаже. Пожарные ликвидировали возгорание мусора.