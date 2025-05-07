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Происшествия

Многоэтажка в Пскове пострадала из-за горения мусора

Окно в девятиэтажном доме на улице Инженерной в Пскове повреждено из-за горения мусора 6 мая, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Мусор горел вблизи дома. Огонь повредил окно офисного помещения, находящегося на первом этаже. Пожарные ликвидировали возгорание мусора.

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