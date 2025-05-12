Как установить видеонаблюдение в подъезде, объяснили псковичам

10:55, 12 мая 2025, ПАИ

Жильцы дома могут установить камеру в подъезде, но есть несколько важных моментов, отмечают эксперты. Об этом сообщается в группе «Объясняем. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы снимать вход в подъезд, двери соседей или парковку, нужно согласие 2/3 жильцов и протокол голосования. Если договориться с соседями не удалось, камера может фиксировать только вашу дверь.

Если решение об установке общее, то покупку камеры берёт на себя управляющая компания или инициативные жильцы. Нужно найти подрядчика для подключения наблюдения.

Доступ к общим камерам обычно получает ответственный человек, выбранный на собрании. Также за камерами могут следить охрана или консьерж.

Подробнее информацию можно найти в карточках «Объясняем. Псковская область».