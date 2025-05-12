Россияне выбирают нянь с душой и опытом: спрос и зарплаты на рынке растут

10:59, 12 мая 2025, ПАИ

Россияне отдают предпочтения няням с опытом работы (39 %), а также обращают внимание на личные качества: умение заботиться (37 %), чувство ответственности (35 %), способность установить эмоциональную связь с ребёнком (25 %). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Медицинское образование и стоимость услуг оказались не менее значительными критериями. Родители также продолжают доверять рекомендациям и отзывам – «сарафанное радио» по-прежнему актуально.

Поиск няни для семьи – непростая задача: только 14 % опрошенных родителей нашли подходящего человека за несколько дней, большинству же потребовалось от двух недель до двух месяцев. Особенно сложным этот процесс оказался для жителей небольших городов и семей с ограниченным бюджетом.

Спрос на услуги нянь в апреле по России вырос на 8 % по сравнению с прошлым годом. В Пскове он увеличился на 44 %. Также особенно заметный рост зафиксирован в Архангельске (в два раза), Мурманске (+48 %), Екатеринбурге (+45 %) и Ярославле (+39 %).

Каждый третий родитель хотел бы видеть в няне образ заботливой Мэри Поппинс. На втором месте – организованная и мудрая Гермиона Грейнджер.

Для половины родителей важно, чтобы няня умела превращать обычную прогулку в настоящее приключение, а 47 % ценят талант рассказывать сказки. Умение быстро успокоить ребёнка, чуткость к детскому плачу и способность без слёз накормить брокколи также входят в топ качеств идеальной няни.

Средняя предлагаемая зарплата нянь в апреле достигла 46 646 рублей в месяц – это на 17 % больше, чем годом ранее. В Москве и Московской области ставки традиционно самые высокие: 85 472 и 75 294 рубля соответственно. В топ-3 также вошёл Татарстан (64 585 рублей).