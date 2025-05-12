Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по академической гребле
Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин стали призёрами всероссийских соревнований «57-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина», которые прошли в Твери с 9 по 11 мая. Об этом сообщается в группе Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из 17 регионов России. Псковскую область представили пять гребцов.
В результате Усанов и Забродин выиграли бронзу в двойке без рулевого среди юношей до 19 лет. Среди юниоров до 23 лет Павел Гончаров стал четвёртым в одиночке. Игорь Шашин вышел в финал заездов одиночек среди юношей до 19 лет, где стал шестым.
В парной четвёрке псковский экипаж в составе Артемия Усанова, Владислава Забродина, Павла Гончарова и Даниила Васильева занял седьмое место из 15 лодок.
Подготовкой спортсменов занимаются Нина Иванова и Сергей Николаев.
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