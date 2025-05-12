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Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по академической гребле

Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин стали призёрами всероссийских соревнований «57-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина», которые прошли в Твери с 9 по 11 мая. Об этом сообщается в группе Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по академической гребле
    Фото: группа Pro Row Pskov в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по академической гребле
    Фото: группа Pro Row Pskov в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из 17 регионов России. Псковскую область представили пять гребцов.

В результате Усанов и Забродин выиграли бронзу в двойке без рулевого среди юношей до 19 лет. Среди юниоров до 23 лет Павел Гончаров стал четвёртым в одиночке. Игорь Шашин вышел в финал заездов одиночек среди юношей до 19 лет, где стал шестым.

В парной четвёрке псковский экипаж в составе Артемия Усанова, Владислава Забродина, Павла Гончарова и Даниила Васильева занял седьмое место из 15 лодок.

Подготовкой спортсменов занимаются Нина Иванова и Сергей Николаев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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