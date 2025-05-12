Картины Петра Оссовского впервые покидают «Михайловское»

11:57, 12 мая 2025, ПАИ

Большую коллекцию работ Петра Оссовского из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» готовят к экспонированию в Москве, в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке. 25 музейных предметов станут частью масштабного выставочного проекта «Петр Оссовский. Человек сурового стиля» – к столетию со дня рождения художника. Об этом ПАИ сообщили в музее-заповеднике.

Работы Оссовского впервые покидают музей-заповедник. С 2007 года они находились на постоянной выставке «Пушкин и Псковская земля» (она же – «Пушкинская капелла Петра Оссовского»). Эта выставка, развёрнутая в преддверии XLI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, – подарок автора музею и псковским пушкинским местам. Всемирно известный живописец тогда передал Пушкинскому заповеднику 22 живописные и 11 графических работ.

Среди произведений из фондов «Михайловского» организаторы московской выставки отобрали несколько портретов Пушкина, как живописные, так и графический, карандашный, 1999 года; карандашный портрет Натальи Гончаровой; триптих «Пушкинская элегия» («Тригорские холмы», «Святая гора», «Михайловские нивы»); акварель «Прапор и наковальня»; ряд офортов, эскизы «Пушкинской капеллы», многое другое.

Напомним, что П. П. Оссовский (1925–2015) – лауреат Государственной премии СССР за цикл картин «Московский Кремль», кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени за большой вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и многолетнюю творческую деятельность, ордена «За служение искусству» Российской академии художеств, многих других профессиональных и государственных наград.