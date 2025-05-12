Проект Глеба Юна «Антихрупкость» реализуется в Куньинском районе

11:47, 12 мая 2025, ПАИ

Проект бизнесмена Глеба Юна «Антихрупкость» реализуется в Куньинском районе, сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В майские праздники удалось встретиться и пообщаться с руководителем проекта Глебом Юном, – рассказал Олег Лебедев. – Сам проект рассчитан на разновозрастных детей и представляет собой этакую школу жизни с военно-патриотической направленностью. Главная идея «антихрупких» – воспитание жизнестойкости у ребят, умений коллективно преодолевать различные трудности, умений принимать грамотные, взвешенные, самостоятельные решения».



С 2023 года в рамках проекта уже прошло 10 смен. Часть из них – в Куньинском районе.





«Мы создали «Антихрупкость», потому что поняли: жизнестойкость не появляется сама, – отметил Глеб Юн. – Её нельзя передать словами. Она появляется там, где трудно, где холод, мокрые ботинки и тяжёлый рюкзак, где ты идёшь – и сам решаешь, остановиться или продолжать, где рядом взрослый. Не сверху – а рядом. Он не несёт твой груз, но идёт с тобой. Мы верим, что испытание может быть формой заботы.

Коллектив – как зеркало. Он показывает, кем ты можешь стать. Природа – не фон, а строгий и честный педагог. А взросление – не про возраст, а про выбор. Мы не создаём комфорт. Мы создаём опору. Чтобы в мире, где легко потеряться, появлялись те, кто умеет держать курс».