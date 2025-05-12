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Спорт

Мастер-класс с олимпийской чемпионкой Татьяной Лебедевой пройдёт в Пскове

Мастер-класс с многократной чемпионкой мира по лёгкой атлетике, олимпийской чемпионкой 2004 года в прыжках в длину Татьяной Лебедевой пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 14 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Фото: ЦСКА

Мероприятие станет частью маршрута патриотической экспедиции «Непокорённые», которая проводится с 9 по 26 мая. В ней участвуют активисты молодёжных и общественных организаций из России и Белоруссии.

С 8:45 до 9:30 Лебедева проведёт разминку с «непокорёнными» на стадионе «Машиностроитель». Затем чемпионка отправится на экскурсию. В 12:00 пройдёт мастер-класс с воспитанниками спортивной школы «Надежда» и автографсессия также на стадионе «Машиностроитель».

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