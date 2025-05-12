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Общество

Создатель квест-шоу стала гостем программы «Бизнес-ланч»

Директор и создатель квест-шоу «Форт Гранд» в Пскове и Великом Новгороде Мила Ивегеш стала гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 мая.

Какие тренды сегодня в квест-индустрии? Чем заинтересовать аудиторию в условиях высокой конкуренции и широкого разнообразия шоу? Какое будущее у квестов? Какую роль квесты играют в развитии туротрасли региона?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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