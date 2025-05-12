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Общество

Псков вошёл в десятку самых популярных патриотических направлений в майские праздники

Псков вошёл в десятку самых популярных патриотических направлений для туров с 1 по 11 мая по версии сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру». Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Фото: ПАИ

Сервис определил наиболее приоритетные для российских туристов патриотические направления для путешествий в этот период. Псков занял девятое место в рейтинге. Эксперты выяснили, что средняя продолжительность поездки в этот город составляет два дня.

В тройке лидеров – Санкт-Петербург, Москва и Волгоград.

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