Псков вошёл в десятку самых популярных патриотических направлений в майские праздники
Псков вошёл в десятку самых популярных патриотических направлений для туров с 1 по 11 мая по версии сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру». Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
Сервис определил наиболее приоритетные для российских туристов патриотические направления для путешествий в этот период. Псков занял девятое место в рейтинге. Эксперты выяснили, что средняя продолжительность поездки в этот город составляет два дня.
В тройке лидеров – Санкт-Петербург, Москва и Волгоград.