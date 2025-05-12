Более двух миллионов рублей направят на отлов бездомных собак в Пскове

15:08, 12 мая 2025, ПАИ

Аукцион на оказание услуг по отлову и содержанию собак без владельцев объявлен в Пскове. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет более 2,1 миллиона рублей.

В эту сумму входит отлов бездомных животных, их транспортировка в приют, регистрация и постановка на учёт всех отловленных животных, двухнедельное содержание животных без владельцев на карантине под наблюдением ветеринара, первичный осмотр и оценка специалистом физического состояния животных. Кроме того, в условия закупки входит обработка животных против экто- и эндопаразитов, вакцинация от бешенства, стерилизация, кастрация, транспортировка и возврат на прежние места обитания не проявляющих агрессию вакцинированных и стерилизованных животных.

Кроме того, в сумму контракта входит ежедневное содержание животных, включающее кормление, предоставление постоянного доступа к питьевой воде, выгул, чистку и дезинфекцию вольеров, клеток, посуды для животных, подсобных помещений и инвентаря.

Контракт полностью финансируется за счёт городского бюджета и должен быть исполнен до 30 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что почти 500 бездомных животных планируют отловить в Псковской области.