Депутат призвал проверить аниме-фигурки на порнографию

15:59, 12 мая 2025, ПАИ

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал защитить детей от игрушек в стиле аниме в непристойных позах и проверить их на наличие порнографического содержания. Обращение депутат адресовал главе Минпромторга РФ Антону Алиханову, пишет RT.

По его словам, важно не допустить того, чтобы в детскую сферу проникли элементы нездоровых отношений. Подобные фигурки в стиле аниме могут помешать гармоничному развитию личности детей.

Павел Крупник подчеркнул, что фигурки, изображающие детей и подростков в непристойных позах, продаются в розницу и на маркетплейсах, неприкрыто эксплуатируя образы и изображения детей. В связи с этим он обратился с просьбой провести проверку представленных детских товаров в розничной торговле.