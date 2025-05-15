«Хотелось именно в медицину»: молодые псковские специалисты рассказали о выборе профессии

13:19, 13 мая 2025, ПАИ

Молодые специалисты из медицинских учреждений Псковской области рассказали, почему решили посвятить жизнь сфере здравоохранения.

Наталья Нагорная работает врачом-рентгенологом в Псковской областной инфекционной клинической больнице. Специальностью она овладевала на кафедре мединформатики и кибернетики Псковского государственного университета.

«Я уже знала отзывы, знала некоторых преподавателей, и всё-таки хотелось в медицину, хотелось именно в Пскове. В родном городе было довольно-таки интересно, тернисто, сложно, но я рада, что прошла такой путь», – рассказала девушка.

В медицину врач диагностической лаборатории Псковского клинического перинатального центра Елизавета Гречиха также попала после обучения в ПсковГУ – шесть лет она училась на врача-биохимика. На старших курсах Елизавета Гречиха попала на практику в Псковский перинатальный центр и уже тогда ещё студенткой начала работать. Спустя короткое время и после выпуска она заняла штатную должность в лаборатории.

«Учиться в ПсковГУ шла осознанно, проходила по двум специальностям, но выбор сделала в пользу медицинской биохимии в связи с любовью к химии и к лаборатории в целом. Университет даёт фундамент для дальнейшей твоей работы», – отметила она.

Как сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области, в 2024 году в медицинские организации региона впервые трудоустроили 95 врачей и 128 средних медицинских работников.