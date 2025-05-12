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Общество

Региональный этап «Зарницы 2.0» стартовал в Великих Луках

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стартовал в Великих Луках. Мероприятие вновь собрало участников в Петровском парке города, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

Фото: пресс-служба «Движения первых»

Торжественная церемония открытия объединила более 600 победителей муниципальных этапов из 26 муниципалитетов Псковской области.

С 12 по 16 мая ребята будут демонстрировать свои умения, чтобы стать лучшими в своих категориях и получить право представлять Псковскую область на окружном этапе. В игре сочетаются физическая подготовка, знания военной истории, навыки первой помощи и тактической медицины, а также современные технологии и кибербезопасность.

Фото: пресс-служба «Движения первых»

«Зарница 2.0» – это современная военно-патриотическая игра, сочетающая традиционные ценности с цифровыми технологиями.

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Региональный этап «Зарницы 2.0» стартовал в Великих Луках

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