Чем квест-шоу отличаются от квест-комнат, объяснила специалист

20:17, 12 мая 2025, ПАИ

Чем квест-шоу отличается от квест-комнат, объяснила директор и создатель квест-шоу «Форт Гранд» в Пскове и Великом Новгороде Мила Ивегеш в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Есть разные квесты – квест-комнаты и квест-шоу. Квест-комнаты теряют свою популярность. Они были на пике, но в основном они играют на страхе. И когда ты выходишь из квест-комнаты, то у тебя идёт облегчение. А у нас другое: ты выходишь в момент радости и счастья, потому что не только страх, а ярко, весело, страшно, быстро, медленно – и мозг получает много эндорфина. И ребёнок с другими эмоциями выходит из квест-шоу», – рассказала Мила Ивегеш.

Она объяснила, что формат квест-шоу больше подходит для школьников и больших массовых мероприятий. В случае школьников квест-шоу должно стать не местом концентрации энергии, а выходом этой энергии, подчеркнула специалист.

«Почему именно шоу? Дети проходят задания в разных локациях, и в каждой из них есть какой-то элемент шоу – свет, звук, какие-то ощущения», – объяснила гостья студии.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».