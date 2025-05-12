Стали известны обстоятельства трагической гибели клирика Троицкого собора Антония

19:24, 12 мая 2025, ПАИ

Военный священник, клирик Троицкого собора иерей Антоний Савченко трагически погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции. Отец Антоний погиб в результате удара РСЗО HIMARS, сообщили в Псковской епархии.

Отметим, отец Антоний был настоятелем храма Святого Благоверного Князя Димитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова. Ему было 32 года.