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Общество

Стали известны обстоятельства трагической гибели клирика Троицкого собора Антония

Военный священник, клирик Троицкого собора иерей Антоний Савченко трагически погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции. Отец Антоний погиб в результате удара РСЗО HIMARS, сообщили в Псковской епархии.

Антоний Савченко. Фото: Псковская епархия

Отметим, отец Антоний был настоятелем храма Святого Благоверного Князя Димитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова. Ему было 32 года.

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